يسرا وسامح عبد العزيز يجتمعان لتحضير "دهب عيرة" (صورة)

اجتمع المخرج سامح عبد العزيز، مع النجمة الكبيرة يسرا، للإنتهاء من التحضيرات الكاملة لمسلسل "دهب عيرة".



ونشرت الصفحة الرشمية للشركة المنتجة "العدل جروب" عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صورة تجمع النجمة يسرا، والمخرج سامح عبد العزيز، والمؤلف أحمد عادل.



وعلقت الصفحة على الصورة قائلة: "الفنانة يسرا والمخرج سامح عبد العزيز والكاتب أحمد عادل في أثناء الاجتماعات التحضيرية لمسلسل "دهب عيرة" - اسم مؤقت، إنتاج العدل جروب، والمقرر عرضه في رمضان 2020".



وحدد المخرج سامح عبد العزيز، بدء تصوير مسلسل "دهب عيرة" يوم 15 من الشهر الجاري بعد الإنتهاء من معاينة أماكن التصوير.



وقدم سامح عبد العزيز، لشركة العدل جروب المنتجة للعمل قائمة للأبطال المرشحين للمشاركة في العمل، وتم التعاقد الرسمي مع الفنان بيومي فؤاد.



ومن المقرر الإنتهاء من التعاقد الرسمي مع باقي أبطال مسلسل "دهب عيرة" قبل إنطلاق التصوير لتفادي التوقف للحاق بالموسم الرمضاني 2020.



وفي سياق منفصل تنتظر النجمة يسرا، عرض فيلم "صاحب المقام" التي انتهت من تصويره في نوفمبر الماضي ويخضع الفيلم لعمليات المكساج والمونتاج.



فيلم صاحب المقام بطولة يسرا، أسر ياسين، أمينة خليل، نسرين أمين، ريهام عبد الغفور، بيومي فؤاد، تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج محمد العدل.



ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة يسرا، التليفزيونية مسلسل "لدينا أقوال أخرى"بطولة شيرين رضا، أحمد حاتم، نجلاء بدر، محمد شاهين، تأليف أمين جمال، ومن إخراج هانى خليفة.



