طارق صبري يطل على جمهور من أسطبل عنتر







وجاءت تلك الزيارة لمساعدة أهلي المنطقة هناك، وذلك ضمن تحركات مؤسسةshare a smile بمعنى شارك ابتسامة.







وكتب"صبري تعليق قائلا " رحلة السعادة ونشر الابتسامة والبهجة مع مؤسسة نشر السعادة... #شارك_البسمة .... رحلة كانت جميلة بكل مافيها ، مريحة بكل تعبها ، مرضية بكل صعوباتها... رحلة تملي كل فراغ جواك رغم عدم وجود كل الحاجات المبهرجة اللي كلنا في المعتاد بنسعي ليها .. رحلة تغذي روحك و تشفيها مش بأي حاجة مادية غير مجرد حب و صداقة واخوة وإنسانية...

استنوا نشر ابتسامة و بهجة اكتر و بطرق مختلفة الفترة اللي جاية من @sharea_smile".









وجاءت تعليقات الجمهور معجبة بهذا التحرك الإيجابي فجاءت بعض التعليقات"خير قدوة للشباب"،"في ميزان حسناتك "،"روعة"،"الله ينور عليك يا محترم ".



ويعد طارق صبري من الممثلين الذي تركوا مجال الهندسة من أجل التمثيل، فهو خريج هندسة قسم عمارة، وشارك"صبري" في عدد من الأعمال الناجحة منها مسلسلات "البيت الكبير "،"بنات خارقات"،"الكيف"،"نصيبي وقسمتك".



شارك الفنان طارق صبرى مجموعة صور له خلال زيارته مع بعض المتطوعين لمنطقة اسطبل عنتر، وذلك على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات" إنستجرام".