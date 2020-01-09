Advertisements
Advertisements
Advertisements

طارق صبري يطل على جمهور من أسطبل عنتر

الخميس 09/يناير/2020 - 11:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء فوزى
Advertisements
شارك الفنان طارق صبرى مجموعة صور له خلال زيارته مع بعض المتطوعين لمنطقة اسطبل عنتر، وذلك على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات" إنستجرام".


وجاءت تلك الزيارة لمساعدة أهلي المنطقة هناك، وذلك ضمن تحركات مؤسسةshare a smile بمعنى شارك ابتسامة.


وكتب"صبري تعليق قائلا " رحلة السعادة ونشر الابتسامة والبهجة مع مؤسسة نشر السعادة... #شارك_البسمة .... رحلة كانت جميلة بكل مافيها ، مريحة بكل تعبها ، مرضية بكل صعوباتها... رحلة تملي كل فراغ جواك رغم عدم وجود كل الحاجات المبهرجة اللي كلنا في المعتاد بنسعي ليها .. رحلة تغذي روحك و تشفيها مش بأي حاجة مادية غير مجرد حب و صداقة واخوة وإنسانية...
استنوا نشر ابتسامة و بهجة اكتر و بطرق مختلفة الفترة اللي جاية من @sharea_smile".



وجاءت تعليقات الجمهور معجبة بهذا التحرك الإيجابي فجاءت بعض التعليقات"خير قدوة للشباب"،"في ميزان حسناتك "،"روعة"،"الله ينور عليك يا محترم ".

ويعد طارق صبري من الممثلين الذي تركوا مجال الهندسة من أجل التمثيل، فهو خريج هندسة قسم عمارة، وشارك"صبري" في عدد من الأعمال الناجحة منها مسلسلات "البيت الكبير "،"بنات خارقات"،"الكيف"،"نصيبي وقسمتك".
طارق صبري يطل على جمهور من أسطبل عنتر
طارق صبري يطل على جمهور من أسطبل عنتر
طارق صبري يطل على جمهور من أسطبل عنتر
طارق صبري يطل على جمهور من أسطبل عنتر
Advertisements

أخبار تهمك

بعد الخسارة أمام أتلتيكو.. فالفيردي يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

الآن

أخبار الأهلي اليوم الخميس: 1.5 مليون يورو تحسم الصفقة الكبري.. حسم صفقة جديدة.. الأهلي يوافق على رحيل ثنائي الفريق

منذ أقل من ساعتين

أونلاين Zamalek Super: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الزمالك bein LIVE المفتوحة

الآن

ضربة قوية لـ"فايلر".. الهلال السعودي يصدم الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الخميس: كارتيرون يفاجئ الجميع ويختار الصفقة القادمة.. موعد مباراة زيسكو بالأبطال

منذ ساعة و نصف

تأمر أمين يفجر مفاجأة حول سعر الدولار منتصف 2020 (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

هدف ميسي ضد أتلتيكو مدريد| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر| يلا كورة barcelona رابط ماتش برشلونه plus ksa

منذ حوالي 4 ساعات

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل- تصريح مثير من فالفيردي عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد

منذ ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: نجم البرسا يُلمح بالانتقال إلى الريال وفقدان نجم الفريق في نهائي السوبر والعودة للصفقة القديمة

منذ ساعة و نصف

أول رد فعل من صلاح تجاه ماني بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا (صور)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تقارير.. تحديد موعد إقالة فالفيردي

منذ ساعة

live مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر اليوم الجمعة 10 / يناير/ 2020 في دوري ابطال افريقيا live

الآن
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:12 م

أخبار برشلونة اليوم: إدارة برشلونة تفاجيء فالفيردي بعد خسارة السوبر ومدافع البرسا يقترب من الرحيل وصراع مع ريال مدريد

streem يلا شوت الشوط الاول مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة أون لاين رابط سريع للجوال لايف كأس السوبر

09:00 م

بعد الخسارة أمام أتلتيكو.. فالفيردي يحسم مستقبله مع برشلونة

11:43 م

yalla-shoot مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر "يلا شوت" اليوم 10/01/2020 دوري ابطال افريقيا 7sry

08:33 م

تقارير.. تحديد موعد إقالة فالفيردي

11:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status