بعد وفاة والده أحمد زاهر لـ إيهاب توفيق :شد حيلك "

حرص الفنان أحمد زاهر على مساندة صديقه الفنان إيهاب توفيق في وفاة والده الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم،وقام بتوجيه رسالة له ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر أحمد صورة للفنان إيهاب توفيق، وعلق على الصورة قائلاً :" خالص التعازي في والد صديقي الفنان إيهاب توفيق ربنا يصبرك يا حبيبي، و شد حيلك إن لله وإنا إليه راجعون أرجو الدعاء، و قراءة الفاتحة للمغفور له بإذن الله"،. وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.



يُشار أن والد الفنان إيهاب توفيق توفي صباح اليوم الخميس نتيجة نشوب حريق في فيلته، أدى ذلك إلى وفاته مُختنقًا،وستقام مراسم العزاء عليه يوم الأحد القادم الموافق ١٢ يناير في مسجد المُشير بالتجمع الخامس.



وفي سياق آخر، يُشار أن أحمد زاهر يقوم حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "البرنس"، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان القادم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور، روجينا،أحمد زاهر، إدوارد، أحمد فهيم.