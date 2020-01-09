سمية الخشاب تشعر بالحزن لهذا السبب (صورة)

شعرت الفنانة سمية الخشاب، بحالة من الحزن بسبب صورة من الصور لحيوان الكانجرو نتيجة حرائق غابات استراليا، التي حدثت في بداية هذا العام.



ونشرت سمية الخشاب، صورة لحيوانين من الكانجرو وهم يحتضنا بعضهما البعض بعد الحريق الذي نشب في غابات استراليا.



وعلقت "الخشاب" على الصورة قائلة: "صوره وجعت لي قلبي يارب، لطفك ورحمتك".



ونالت الصورة إعجاب الجمهور المتابع لها مع عدد كبير من التعليقات المعبرة عن حزنهم جراء حرائق غابات استراليا التي أدت إلى نفوق الملايين من الحيوانات.



وفي سياق منفصل بسبب درجات الحرارة المرتفعة واستمرار موجة الجفاف في أستراليا إلى انتشار موجة حرائق غير مسبوقة في البلاد، وهو ما أسفر عن مقتل 24 شخصا ونفوق الملايين من الحيوانات.



ومن الجدير بالذكر أن الفنانة سمية الخشاب، تستعد لتصوير فيديو كليب "عربية أنا" فى لبنان، مع المخرجة رندلى قديح، وكانت قد نشرت مقطع فيديو لها بفستان ذهبى قصير أثناء لقائها فى الفندق المقيمة به مع المخرجة رندلى وعلقت سمية فى الفيديو قائلة: "أول مرة انحرف والبس قصير الناس عارفه عنى انى مش بلبس قصير.. اليوم انا انحرفت"، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

