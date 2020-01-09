السر وراء تسمية هدف كروس في مرمى فالنسيا بالأولمبي

استطاع نادي ريال مدريد الإسباني أن يفوز على نظيره نادي فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأربعاء 8 يناير ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وبنتيجة مباراة الأمس يكون نادي ريال مدريد قد حسم صعوده للدور النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني بشكل رسمي.





هدف رائع من كروس في مرمى فالنسيا

وشهدت المباراة تسجيل الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد للهدف الأول لفريقه في الدقيقة 15 من ضرب ركنية وضعها مباشرة في المرمى بشكل رائع.





وسمي هدف توني كروس أمس في مرمى نادي فالنسيا بالهدف الأولمبي الذي لم يتمكن أحد من تسجيله منذ فترة.





السر وراء تسمية هدف كروس بالأولمبي

ويعرض لكم موقع "الفجر" السر وراء تسمية هدف كروس بالهدف الأولمبي كالآتي:





ترجع هذه التسمية إلى أنه قبل عام 1924 لم يكن من المسموح تسجيل الهدف من ركنية ولكن بعد ذلك وفي مباراة ودية بعدها بأشهر سجل اونزايو لاعب الاورجواي السابق في مرمى الارجنتين من ركنية وأحدثت جدل كبير وكانت المباراة بمناسبة تكريم الاوروجواي بتتويجهم بالأولمبياد ولهذا أطلق عليه الهدف الأولمبي.





موعد مباراة ريال مدريد القادمة في نهائي كأس السوبر الإسباني

وسيواجه نادي ريال مدريد الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ليواجه يوم الأحد الموافق 12 يناير في الدور النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.



