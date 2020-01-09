نائب محافظ أسوان تتفقد دار رعاية البنات بطريق السماد

وعقب تفقدها لمبنى الدار عقدت نائب المحافظ اجتماعًا مع محمد عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة جمعية دور رعاية البنين والبنات، وأيضًا مشرفات الدار بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب وكيل مديرية التضامن الاجتماعى ومدير إدارة الأسرة والطفولة.



كما كلفت مسئولى مديرية التضامن الاجتماعي، بالمرور الميداني الدوري بجدول متغير للوقوف على السلبيات ومعالجتها أولًا بأول وذلك بجميع دور الرعاية الاجتماعية، للتأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة لشباب وفتيات المحافظة إتساقًا مع رؤية القيادة السياسية في رعاية هؤلاء الشباب.



ووجهت بتشكيل لجنة من المديرية لمراجعة النواحى المالية من الإيرادات والمصروفات والتبرعات والمديونيات، علاوة على إعداد تقرير شامل لنقاط القوة والضعف ومقترحات الحلول المبتكرة لمواجهة متطلبات دور رعاية البنين والنبات من أجل توفير إيرادات ثابتة تنعكس بدورها على تطوير ورفع كفاءة هذه الدور وبالتالى خلق مناخ إنسانى مناسب للمقيمن.

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، للوقوف على الحالة العامة لدار رعاية البنات بطريق السماد، بعد ورود شكوى عن وجود بعض السلبيات داخل الدار، وهو الذى أتبعه قيام الدكتورة غادة يحيى بزيارة مفاجئة للدار.وكلفت نائب المحافظ، لجنة فنية لإجراء تحقيق بسبب أوجه القصور التى رصدتها وخاصة فى مستوى النظافة العامة وسوء حالة دورات المياه العمومية، بجانب معاملة المشرفات بشكل غير لائق للبنات المقيمات بالدار،