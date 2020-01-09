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"المرور" يقدم 6 نصائح إلى قائدي المركبات لضمان سفر أكثر راحة

الخميس 09/يناير/2020 - 08:54 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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نصح المرور بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، قائدي المركبات؛ باتباع عدة إجراءات لضمان الحصول على سفر أكثر راحة.

وأكَّد المرور السعودي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على ضرورة فحص السوائل وتغيير اللازم، وفحص الأنوار والحصول على الراحة الكافية.

كما لفت، إلى ضرورة فحص الإطارات ووجود الإطار الاحتياطي ووجود أدوات السلامة وصلاحيتها، إضافة إلى فحص الأنوار.

وقدّم "المرور السعودي"، في وقت سابق، عدة نصائح إلى قائدي المركبات من أجل المحافظة على سلامة المشاة، وذلك في "إنفوجراف".

ومن ضمن هذه النصائح، التحقُّق الدائم من عدم وجود مشاة بالطريق، وزيادة الحرص عند القيادة في الحالات التي تنعدم فيها الرؤية، وخفض السرعة عند الاقتراب من مسارات المشاة والتوقُّف التامّ عند الوصول إليها، والقيادة بالحد الأدنى للسرعة داخل الأحياء وبالقرب من المدارس، والتنبيه عند الرجوع بالمركبة إلى الخلف.

وكان "المرور السعودي"، قد أكد على أهمية وضع الأطفال في المقاعد الخلفية للمركبة؛ وذلك لتأمينهم خلال السير، وقال إنّ "المقاعد الخلفية هي المكان الآمن للأطفال بالمركبة حتى سن الـ12".

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الكلمات المفتاحية

المملكة المرور السعودي المرور السعودية

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