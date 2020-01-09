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خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية (فيديو)

الخميس 09/يناير/2020 - 09:02 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور عبد المنعم السيد، المدير التنفيذي لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية مع بداية العام نتيجة عن زيادة معدلات وطلبات الشراء من المصريين، وصناديق الاستثمار للشركات المصرية، وزيادة تعاملات الأجانب خلال الفترة الماضية.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن المساهمين والمستثمرين حريصون على وجود حصص كبيرة لهم في الشركات؛ لتجنب عدم توزيع الأرباح، وزيادة حصيلة الأرباح في نهاية العام.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هذا الارتفاع سيمتد حتى نهاية شهر يناير، لافتًا إلى أن ارتفاع البورصة يرتبط بفترة زمنية معينة، مضيفًا أن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار يفيد البورصة أيضًا.
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