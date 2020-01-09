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الأهلي يعلن جاهزية نجمه لمواجهة بلاتينيوم

الخميس 09/يناير/2020 - 09:00 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي - محمد الصو
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن جاهزية لاعب الفريق، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على جاهزية مروان محسن وتعافيه الكامل من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، موضحًا بأن اللاعب خاض تدريب الفريق بشكل كامل وأصبح جاهز للمشاركة في مباراة يوم السبت المقبل بدون أي مشاكل.

وكان مروان محسن، خرج مصابًا خلال مباراة الفريق أمام إف سي مصر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز والتي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وخاض الفريق مرانه اليوم، على الملعب الوطني في هراري، عاصمة زيمبابوي؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد تدرب أمس الأربعاء على نفس الملعب في تمام الخامسة مساء؛ نظرا لوصول البعثة إلى زيمبابوي ظهرا بعدما استغرقت رحلتها من القاهرة إلى هراري 12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، قبل أن يخوض الفريق مرانه الثاني في هراري في الثالثة عصر اليوم.

وفضل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر خوض مران الأمس في الخامسة مساء لمدة نصف ساعة فقط؛ بسبب هطول الأمطار، لكنه قرر أن يكون مران اليوم في الثالثة عصرًا، وهو نفس توقيت المباراة، بعدما حصل اللاعبون على قسط من الراحة.

ويواجه الأهلي يوم السبت المقبل فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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