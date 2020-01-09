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بث مباشر برشلونة اليوم real madrid مشاهدة مباراة برشلونة يوتيوب

الخميس 09/يناير/2020 - 08:52 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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يواجه نادي برشلونة الإسباني KORA ONLINE نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم الخميس 9 يناير ضمن منافسات الدور نصف النهائي KORA GOAL من بطولة كأس السوبر الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في كأس السوبر الإسباني
وستذاع مباراة نادي برشلونة YALLA SHOOT ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني على قناة "السعودية الرياضية HD1" بتعليق فهد العتيبي وعلى قناة "السعودية الرياضية HD 3" بتعليق بلال علام.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في كأس السوبر الإسباني وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي برشلونة KORA LIVE ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني KORA STAR في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الجوهرة المشعة.

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي أتلتيكو مدريد اليوم في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.
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