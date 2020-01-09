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بكري: حضور السيسي احتفالية عيد الميلاد رسالة أن مصر على قلب رجل واحد

الخميس 09/يناير/2020 - 08:58 م
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بكري
بكري
كساب أحمد
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مشهد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكاتدرائية في عيد الميلاد المجيد، رسالة لكل من يعنيه الأمر بأن مصر على قلب رجل واحد.

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مصر تمضي إلى الأمام، والأوضاع الاقتصادية تتقدم في كافة المجالات، لافتَا إلى أن قدرة المواطن المصري في الحفاظ على بلده وحدوه وأمنه القومي كبيرة للغاية.

وتساءل قائلًا: "كيف نقلق ولدينا جيش جبار قوي استطاع أن ينهض بنا من فوضى بعد 25 يناير إلى الاستقرار والتنمية؟، كيف يمكن أن نقلق ولدينا شرطة ساهرة في كل مكان تقدم التضحيات في كل مكان بلا أي حدود؟".

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مصطفى بكري توك شو السيسي

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