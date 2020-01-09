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العراق: سقوط صاروخ قرب قاعدة "بلد" العسكرية

الخميس 09/يناير/2020 - 08:41 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم الخميس، سقوط صاروخ قرب قاعدة بلد العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة صلاح الدين العراقية.


وأضافت المصادر، أن صاروخا لم يحدد نوعه سقط، مساء اليوم، على منطقة فضلان التابعة لقضاء الدجيل قرب قاعدة بلد الجوية، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

 
وتشهد محافظة صلاح الدين بين فترة واخرى تسجيل هجمات مسلحة تستهدف القوات الامنية والمواطنين تسفر عن مقتل واصابة عدد منهم.

وتشهد المنطقة قلقا متصاعدا إثر التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا، وما أعقبه من هجمات إيرانية وخطوات احترازية من واشنطن لتأمين جنودها في الشرق الأوسط.

وفجر الجمعة، نفذت واشنطن بأمر من ترامب ضربة استهدفت سليماني، لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، بناء على معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والشرق الأوسط.

وأمس الأربعاء، ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين بالعراق توجد بهما قوات أمريكية دون الإعلان عن أي خسائر، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية لا تزال محدودة.


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الكلمات المفتاحية

قاعدة بلد صاروخ سقوط القوات الامريكية العراق

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