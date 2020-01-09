سقوط صاروخ قرب قاعدة بلد العسكرية بالعراق

كشفت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم الخميس، عن "سقوط صاروخ قرب قاعدة بلد العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة صلاح الدين"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق، قد أعلنت مساء يوم أمس الأربعاء، سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية ببغداد.





وأفادت مصادر بالشرطة العراقية، سقوط 3 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطا في المنطقة الخضراء في بغداد من دون خسائر بشرية، مشيرة إلى تأهب أمني في المنطقة الخضراء ببغداد، وتم إطلاق صفارات الإنذار في السفارة الأمريكية.





وكان الحرس الثوري الإيراني، قد قال في بيان، فجر أمس الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية.





وجاء الهجوم الإيراني، عقب أيام من استهداف واشنطن لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، خلال غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي، فجر يوم الجمعة الماضي.



