استجابة لـ"الفجر".. التعليم: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي "أوبن بوك"

أصدرت وزارة التربية والتعليم، تنبيهًا رسميًا علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قالت فيه إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، ستكون بنظام الكتاب المفتوح، ويسمح للطلاب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، وجاء هذا التنبيه استجابة لموقع "الفجر" بعدما قام بنشر بيانات لبعض المدارس تخالف تعليمات الوزارة بشأن نظام "الأوبن بوك".









وكانت قد قامت بعض المدارس الخاصة، بالمنصورة بمخالفة تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث نشرت المدرسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا قالت فيه إن الامتحانات الإليكترونية للصف الأول والثاني الثانوي والتى ستبدأ في 11 يناير الجاري لن تكون "أوبن بوك".





وأشارت المدرسة فى منشورها، إلى أنه ممنوع دخول الامتحان بكتاب المدرسة أو الكتاب الخارجي مما أثار الجدل بين أولياء الأمور خاصة أن الامتحانات سوف تبدأ السبت المقبل.



