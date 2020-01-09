أستاذ قانون: مصر لن تفرط في أمنها القومي (فيديو)

قال الدكتور شحاتة غريب، أستاذ القانون الدولي، إن مصر دولة ليست داعية للحرب، وتسعى دائمًا لنشر السلام في المنطقة والعالم، والدليل على ذلك أن معظم خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يتحدث دائما على السلام العالمي.



وتابع "غريب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القوات المسلحة بالمرصاد لأي اعتداء على الأمن القومي المصري، أو الاعتداء على المياه الاقتصادية المصرية، مشيرا إلى أن الله أنعم على مصر والوطن العربي بجيش عظيم.



وشدد على ضرورة أن يعي الشعب الليبي بأن كل ادعاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كاذبة وباطلة، وكل ما في الأمر أن الرئيس التركي يحاول الحصول على مكاسب من ثروات ليبيا، وليس الدفاع عن الشرعية كما يدعي، خاصة أن حكومة الوفاق فاقدة للشرعية بمقتضى اتفاق الصخيرات نفسه.

