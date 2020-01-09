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"التموين": بورصة السلع ستكون نقلة نوعية في حركة التجارة بمصر

الخميس 09/يناير/2020 - 08:45 م
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الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن عام "2020 – 2021" سيشهد أول عملية تداول على سلع استراتيجية داخل البورصة السلعية.

وأشار "عشماوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن البورصة ستتضمن تداول عدد من السلع الاستراتيجية كالقمح، والأرز، والسكر، والذرة، مؤكدًا أن هذه البورصة ستكون نقلة نوعية في حركة التجارة بمصر.

وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن البورصة السلعية إحدى الأسس الرئيسية لبناء منظومة تجارية كفء، حيث سيعرض الأمر على مجلس الوزراء ثم ستبدأ إجراءات التأسيس.
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