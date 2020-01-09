أونلاين Barca Super: مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش برشلونة KSA LIVE المفتوحة

بث مباشر لعبة برشلونة واتلتيكو مدريد اون لاين مباراة كأس السوبر الإسباني حيث يستعد برشلونة واتلتيكو مدريد لخوض قمة منتظرة اليوم الخميس الموافق 8 يناير 2020 ، ضمن لقاءات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الخاص بالموسم الماضي 2018-2019، وستلعب المباراة في ملعب الملك عبد الله الرياضي في جدة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وقد تلقي الفريقين هذا الموسم وانتهى اللقاء بفوز برشلونة على أتليتكو بنتيجة هدف للاشيء قد سجله الأرجنتيني ليو ميسي ، فما يحتل فريق اتليتكو مدريد المركز الثاني في الدوري برصيد 35 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر ، بعد أن فقد نقطتين هامتين في المباراة الماضية ضد إسبانيول في الدوري.





وينشر موقع يلا شوت حصري لزواره مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد مباشر يوتيوب بدون تقطيع جودة عالية ويدخل فريق برشلونة البطولة وعينه على اللقب رقم 14 ،وهو حاصل على النصيب الأكبر من بطولة السوبر من بين أندية الدوري الإسباني، حيث توج باللقب 13 مرة من قبل ،ويدخل فريق برشلونة المواجهة بقائمة ينقصها نجمة الثاني هذا الموسم بداعي الإصابة ، تير شتيجن تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة بالدوري وأعلنت القائمة بغيابه ،ويفتقد كلاً من عثمان ديمبيلي أرثر ميلر بسبب الإصابة أيضا ، ويفتقد الفريق المدريدي لخدمات الثنائي المصاب دييجو كوستا والكرواتي سيمي فيرساليكو .





في حين أن من الممكن مشاركة الفرنسي توماس ليمار، الذي تعرض لإصابة في الفخذ الأسبوع الماضي، وقد خاض الفرنسي تدريبات منفردة مع الثنائي ألفارو موراتا وخوسيه ماريا خيمينيز ، بعد أن شاركا في مباراة ليفانتي كاملة، على هامش المران الأخير للفريق ، على جانب آخر فقد وتأكدت تواجد المدرب الأرجنتيني "دييجو سيميوني على مقاعد البدلاء بعد انتهاء فترة عقوبة في إطار منافسات كأس السوبر قبل خمسة أعوام ، ويبحث سيميوني علي اللقب الثاني له في كأس السوبر مع أتليتكو مدريد.







