غدًا قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

نوهت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بتنفيذ أعمال صيانة طارئة بالمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب، والتي تستمر لمدة 12 ساعة اعتباراً من الساعة الـ 8 مساء غدًا الجمعة الموافق 10/1/2020 وحتى الثامنة من صباح السبت الموافق 11/1/2020 مما سيؤثر على منسوب الضخ وضعف مياه الشرب بمناطق (حى جنوب الجيزة، حى الطالبية، حى العمرانية) شارعى الهرم وفيصل ومتفرعاتهما.



