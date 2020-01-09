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غدًا.. غلق جزئي لشارع كورنيش النيل لمدة 8 ساعات

الخميس 09/يناير/2020 - 08:41 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أصدرت محافظة الجيزة، بيانًا نوهت فيه عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، بغلق جزئى لشارع كورنيش النيل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات إلى مناطق الوراق (أمام مستشفى حميات إمبابة) لمدة 8 ساعات تبدأ فى العاشرة مساء غدًا الجمعة وحتى السادسة من صباح السبت الموافق 11/1/2020 دون تعطيل للحركة المرورية .

وذلك لتنفيذ أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه الشرب خط 600 مم، وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط منطقة العمل لتفادى التكدسات.
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