غدًا.. غلق جزئي لشارع كورنيش النيل لمدة 8 ساعات

أصدرت محافظة الجيزة، بيانًا نوهت فيه عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، بغلق جزئى لشارع كورنيش النيل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات إلى مناطق الوراق (أمام مستشفى حميات إمبابة) لمدة 8 ساعات تبدأ فى العاشرة مساء غدًا الجمعة وحتى السادسة من صباح السبت الموافق 11/1/2020 دون تعطيل للحركة المرورية .



