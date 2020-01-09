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محمود متولي يهنيء مايان السيد على "بنات ثانوي" وترد: شكرًا على تشجيعك ليا

الخميس 09/يناير/2020 - 08:51 م
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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قدم الفنان الشاب محمود متولي، التهنئة للفنانة الشابة مايان السيد، على نجاح فيلم بنات ثانوي، الذي طُرح في السينمات منذ أيام قليلة.

ونشر محمود متولي، صورة تجمعه بـ مايان السيد، مع كتابة تهنئة وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب "متولي" في تهنئته: "فرحان بيكي جدا وفخور ومبسوط اوووووي
مبروك يا حبيبتي على فيلم بنات ثانوي".

ومن ناحيتها قامت مايان السيد، بالرد عليه قائلة: "ميتو اخويا واكتر واحد وحشني في العالم، شكرا علي تشجيعك ليا الله يبارك فيك يا احلي ميتو".

وتفاعل الجمهور المتابع له على كلماته ونالت الصورة إعجابهم مع عدد من التعليقات التي عبرت عن حبهم الكبير لهم الأثنين، مع تقديم التهنئة للفنانة مايان السيد على الفيلم.

ومن الجدير بالذكر أن فيلم بنات ثانوي، طُرح منذ أيام قليلة في السينمات وتدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، وحقق الفيلم ايرادات وصلت لـ 600 الف جنيه فى أول أيام عرضه.

فيلم بنات ثانوي بطولة جميلة عوض، مايان السيد، هنادي مهنا، محمد مهران، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، هدى المفتي، محمد جمعة، ميدو عادل، كريم قاسم، وعدد من نجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

محمود متولي يهنيء مايان السيد على "بنات ثانوي" وترد: شكرًا على تشجيعك ليا
محمود متولي يهنيء مايان السيد على "بنات ثانوي" وترد: شكرًا على تشجيعك ليا
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