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يلا barca ضبط تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sport 1 الناقلة لمباريات كأس السوبر الإسباني 2020 ومتابعة مباراة برشلونة

الخميس 09/يناير/2020 - 08:47 م
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بوابة الفجر
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تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sport 1، من المقرر أن تنقل قناة السعودية الرياضية KSA Sport 1 على نايل سات وعرب سات مباريات كأس السوبر الإسباني 2020 بجودة HD وSD مجانا بداية من اليوم الأربعاء، وتستضيف المملكة السعودية تلك البطولة لأول مرة في التاريخ كما تنقل مباريات بطولة Super copa عبر قناة السعودية الرياضية الأولى بجودة عالية للصوت والصورة ودون تقطيع، وبتعليق نخبة من كبار المعلقين في الوطن العربي.

بعد قليل يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في بطولة مباريات كأس الإسباني 2020 عبر تردد قناة السعودية الرياضية على جميع الأقمار الصناعية بحودة عالية، هذا وقد تأهل ريال مدريد لنهائي السوبر الإسباني أمس بعد فوزه بثلاثية نظيفة على فالنسيا أمس.

 
ستذاع مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد مساء اليوم في نصف نهائي بطولة السوبر الإسباني عبر تردد قناة السعودية الرياضية على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية للصوت والصورة وبشكل مجاني، ويسعى البرسا للتتويج بتلك البطولة والاحتفاظ باللقب.

يمكنك متابعة مباراة ريال مدريد وفالنسيا عبر قناة السعودية الرياضية، وحتى الآن النتيجة لصالح الفريق الملكي حيث سجل نجوم الفريق 3 أهداف مقابل لا شئ، ويبدو أنه سيتأهل إلى المباراة النهائية.

يمكنكم الآن ضبط تردد قناة السعودية الرياضية 1 على جهاز الاستقبال الخاص بك من أجل مشاهدة مباريات كأس السوبر الاسباني التي ستنطلق بداية من اليوم وتستضيفها المملكة السعودية للمرة الأولى في التاريخ، وستشهد مباريات السوبر الاسباني حضور جماهيري ضخم لتشجيع الفرق المفضلة.

تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sport 1
ويعد تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sport 1 هو التردد الأكثر بحا وجماهيرية بين عشاق كرة القدم، حيث تهتم القناة بإذاعة كافة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكذلك مباريات المنتخب السعودي في كافة البطولات ومباريات بطولة كأس الملك سلمان بالإضافة إلى أخبار كافة الفرق الرياضية على مدار الساعة، مع استديوهات تحليلية لتغطية أحداث جميع المباريات وكواليسها.

تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sport 1تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sport 1
تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS بجودة HD
تردد قناة KSA SPORTS على القمر الصناعي نايل سات:
القمر الصناعي: نايل سات.
 التردد: 12284.
 الاستقطاب: عمودي.
 
معامل الترميز: 27500.
تردد قناة KSA SPORTS على القمر الصناعي عرب سات:
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12149.
الاستقطاب: أفقي.
معامل الترميز: 27500.
تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS بجودة SD
تردد قناة KSA SPORTS على القمر الصناعي نايل سات:
القمر الصناعي: نايل سات.
 
التردد: 12149.
 الاستقطاب: أفقي.
 معامل الترميز: 27500.

تردد قناة KSA SPORTS على القمر الصناعي عرب سات:
القمر الصناعي: عرب سات.
 التردد: 12015.
 الاستقطاب: عمودي.
 معامل الترميز: 27500.
تردد قناة الرياضية السعودية KSA SPORTS على القمر بدر 7
القمر الصناعي: بدر 6.
 التردد: 11976.
 الاستقطاب: أفقي.
 معامل الترميز: 27500.
 معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لمباريات السوبر الإسباني عبر تردد قناة السعودية الرياضية على جميع الأقمار.


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