نهال نبيل في أول تعاون مع أصالة في كليب "شامخ"

طرح منذ قليل كليب شامخ للمطربة أصالة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهو من إخراج المطربة نهال نبيل، في أول تعاون بينهما، ويعد هذا أول أغنية لأصالة بعد طلاقها من المخرج طارق العريان.





.وجاء التعاون بين نهال نبيلن وأصالة عن طريق أنس نصري شقيق الآخيرة وميدو حلمي منسق الفيديو كليب، وعند مقابلتهم عرضت "نهال" فكرة الكليب عليها فأعجبت بها وتحمست لها وطالبتها في الإسراع بالتنفيذ.



فكرة كليب شامخ التي أخرجتها نهال نبيل، في إطار درامي بديكور واحد وتظهر أصالة به شاحبة الوجه وملامح الحزن عليهان وتقف خلف لوح زجاجي في تجربة جديدة عليها بأداء درامي تمثيلي.



أغنية شامخ من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز الميانا، ومن إخراج نهال نبيل، وتم تصويرها داخل أحد الأستوديوهات في القاهرة.



وأكدت المطربة نهال نبيل، بأن الغناء هو الإهتمام الأول لها ويليه إخراج الكليبات التي تجد فيها الفرصة لتقديم أفكارها في قوالب درامية مصورة.



ومن الجدير بالذكر أن المطربة نهال نبيل، لم تكن تجربة الإخراج مع أصالة هي الأولى لها، سبق وأخرجت عدة أغنيات ومنها "لو حبيت ترجع لي"، "كان واحشني"، "تفاصيل حياتي"، "بفتكرك" مع المطربة ميرفت وجدي، "مكسر الدنيا" للمطرب مكحل، "عندي أحلى" مع المطرب السعودي إسماعيل مبارك، وتستعد لطرح أغنية "لو بيحبك هيرجع" والتي قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب في فرنسا.