البورصات الأوربية تغلق على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس





أنهت البورصات الأوربية تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، بقيادة قطاع التكنولوجيا الذى صعد بنحو 1 %.





وارتفع انتاج المصانع الألمانية بأكبر وتيرة في نحو عام ونصف خلال شهر نوفمبر، بينما استقر معدل البطالة في منطقة اليورو عند أدنى مستوى منذ 2008.





وزاد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 419.6 نقطة.





وقفز مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.3 بالمائة ليسجل 13495.06 نقطة.





وصعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 6042.5 نقطة.





وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 7598.1 نقطة.





واستقر سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي ليسجل 1.1104 دولار.