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تطورات جديدة في قضية قتيل الفيلا.. ونانسي عجرم أمام الطب الشرعي

الخميس 09/يناير/2020 - 07:46 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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أمرت القاضية غادة عون، بإصدار قرارات جديدة في حادث مقتل شاب سوري في فيلا الفنانة نانسي عجرم على يد زوجها د.فادي هاشم.

وجاءت هذه القرارات بعدما تقدم وكيل عائلة القتيل قاسم الضيقة بطلب لغادة عون في التوسع في التحقيقات ولذلك أمرت بعدة قرارات بحسب ماذكرت بعض الصحف اللبنانية، وأولها أن تعرض نانسي على الطب الشرعي بسبب إصابتها في قدمها والاستماع إلى أقوالها.

كما أمرت القاضية بفتح التحقيق مجددا مع زوج نانسي الدكتور فادي هاشم، تفريغ هواتف القتيل وتفريغ الكاميرات داخل الفيلا الكشف على منزل المدعي عليه والاستماع إلى أقوال زوجة القتيل.

وكانت نانسي قد نظمت مؤتمرا صحفيا في منزلها بعد إخلاء سبيل زوجها لتوضيح تفاصيل الحادث.
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الكلمات المفتاحية

فيلا نانسي عجرم علي الشرعي الدكتور فادي الهاشم

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