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بدون قصد.. إنتر ميلان يثير الذعر في برشلونة بسبب صفقته الشتوية الأولى

الخميس 09/يناير/2020 - 07:28 م
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ماروتا
ماروتا
علي ماهر حلمي
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أثار الإيطالي ‏ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي الجدل بشأن صفقة انتقال اللاعب الدولي التشيلي ارتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة الاسباني الي صفوف نادي نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث اقترب اللاعب الدولي التشيلي من مغادرة النادي الكتالوني في هذا الشهر بسبب قلة مشاركته.

 

وقال ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي في تصريحات صحفية اليوم:" لتحسين الفريق علينا اغلاق صفقات مثل اللاعب الدولي التشيلي ارتورو فيدال من صفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية هو لاعب قوي ومهم للغاية لتعزيز خط وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي هذا الموسم".

 

وأضاف:" من الواضح ان اللاعب الدولي التشيلي ارتورو فيدال لاعب نادي برشلونة الاسباني احد اهم اهدافنا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتي يسعي المدرب كونتي لضمه ومثل هذه الصفقات تكون صعبة للغاية وتحتاج الى وقت".

 

وكانت العديد من التقارير الإيطالية والإسبانية أكدت رغبة اللاعب الدولي التشيلي ارتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة الاسباني يرغب في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بسبب قلة مشاركته مع الفريق وعدم اعتماد فالفيردي عليه هذا الموسم بينما يسعي الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي لتعزيز خط وسط الفريق بضم اللاعب الدولي التشيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية للمنافسة علي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم.

 

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الكلمات المفتاحية

ماروتا فيدال برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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