مصطفى بكري: "الإخوان" ترحب بالغزو التركي لليبيا للانتقام من مصر

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى لاستعادة مجد الإمبراطورية العثمانية، مضيفًا أن اتفاقية لوزان أدت لاقتطاع أجزاء كبيرة من الدولة العثمانية منها اليونان وقبرص والكثير من الأراضي.



وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هذه الاتفاقية مدتها 100 عام، وستنتهي خلال عام 2023، لافتًا إلى أن "أردوغان" سيسعى للمطالبة بأراضي الدولة العثمانية بعد انتهاء اتفاقية لوزان.



وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية ترحب بغزو تركيا لليبيا للإنتقام من مصر، وهذا ليس غريبًا على هذه الجماعة التي باعت نفسها منذ فترة طويلة وتآمرت على الأوطان.

