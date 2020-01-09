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غرفة أزمات الوزراء: تعاملنا مع موجة الطقس السيىء بشكل جيد

الخميس 09/يناير/2020 - 07:22 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد عبدالمقصود، مسئول غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، إنهم فور تلقيهم إنذارا من هيئة الأرصاد أن البلاد ستتعرض إلى موجة من الطقس السيىء وسقوط للأمطار، تم على الفور التواصل مع المحافظات لإبلاغهم بالوضع، وحتى يتخذوا الإجراءات المناسبة.

وأشار "عبدالمقصود"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن المحافظات التي تعرضت لسقوط كثيف للأمطار بلغ عددهم 10 محافظات، كما تم إغلاق ميناء الدخيلة لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح مسئول غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، أن جنوب سيناء شهدت تكون ثلوج على جبال سانت كاترين، مؤكدا أنه تم استيعاب كافة مياه الأمطار، حيث كانت أدوات التعامل مع الأمطار تسير بشكل جيد، ولم تقع حوداث سير بسبب موجة الطقس السيىء، منوها بأن الغرفة كانت منعقدة على مدار الساعة لمتابعة الوضع.
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الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء حالة الطقس أخبار الطقس

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