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ترامب يعلن دخول قرار العقوبات الإضافية على إيران حيذ التنفيذ

الخميس 09/يناير/2020 - 06:56 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العقوبات على إيران أُقرت بالفعل ودخلت حيذ التنفيذ، وستعلنها وزارة الخزانة الأمريكية.

وأضاف ترامب، خلال كلمته مساء الخميس، أن الاتفاق النووي مع إيران ليس جيدا بالنسبة لأمريكا، وإيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا.

وأوضح أن الاتفاق النووي منح إيران أموالا كبيرة واستخدموها في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) هو الذي رفض منح أعضاء الكونجرس كافة المعلومات بشأن قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وفيما يتعلق بحادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة،  قال ترامب، إن الطائرة الأوكرانية ربما أسقطت بالخطأ في إيران.

وأضاف : "لدي شكوك بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، وربما شخص ما ارتكب خطأ".

وفجر الجمعة، نفذت واشنطن بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، بناء على معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والشرق الأوسط.

وسبق ذلك، اقتحام عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

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ترامب العقوبات علي ايران العقوبات الطائرة الأوكرانية المنكوبة إيران

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