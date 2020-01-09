برشلونة يقدم عرضا رسميا لخطف موهبة برازيلية جديدة

يستعد نادي برشلونة الإسباني للتحرك من أجل التعاقد مع صفقة برازيلية قوية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

برشلونة يستهدف ضم لاعب بالميراس

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يريد التعاقد مع البرازيلي ماتيوس فرنانديز لاعب وسط نادي بالميراس البرازيلي في هذا الشتاء.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة برشلونة ترى أن فرنانديز صاحب الـ21 عام من اللاعبين الموهبين والذين سيستفيد النادي منهم في خط الوسط.

برشلونة يقدم عرض للتعاقد مع فرنانديز

وذكرت التقارير أن نادي برشلونة بدأ بالفعل في التفاوض مع نادي بالميراس خلال الساعات القليلة الماضية لضم ماتيوس فرنانديز في يناير الجاري.

كما أكدت التقارير أن نادي برشلونة قدم عرض بقيمة 6 مليون يورو لضم فرنانديز في الشهر الجاري وينتظر رد نادي بالميراس على هذا العرض.

مشاركات ماتيوس فرنانديز مع نادي بالميراس هذا الموسم

وقد شارك ماتيوس فرنانديز في 12 مباراة حتى الآن مع نادي بالميراس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.