Advertisements
Advertisements
Advertisements

برشلونة يقدم عرضا رسميا لخطف موهبة برازيلية جديدة

الخميس 09/يناير/2020 - 07:08 م
Advertisements
برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
Advertisements

يستعد نادي برشلونة الإسباني للتحرك من أجل التعاقد مع صفقة برازيلية قوية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

برشلونة يستهدف ضم لاعب بالميراس

 

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يريد التعاقد مع البرازيلي ماتيوس فرنانديز لاعب وسط نادي بالميراس البرازيلي في هذا الشتاء.

 

وأشارت التقارير إلى أن إدارة برشلونة ترى أن فرنانديز صاحب الـ21 عام من اللاعبين الموهبين والذين سيستفيد النادي منهم في خط الوسط.

 

برشلونة يقدم عرض للتعاقد مع فرنانديز

 

وذكرت التقارير أن نادي برشلونة بدأ بالفعل في التفاوض مع نادي بالميراس خلال الساعات القليلة الماضية لضم ماتيوس فرنانديز في يناير الجاري.

 

كما أكدت التقارير أن نادي برشلونة قدم عرض بقيمة 6 مليون يورو لضم فرنانديز في الشهر الجاري وينتظر رد نادي بالميراس على هذا العرض.

 

مشاركات ماتيوس فرنانديز مع نادي بالميراس هذا الموسم

 

وقد شارك ماتيوس فرنانديز في 12 مباراة حتى الآن مع نادي بالميراس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.

 

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

 

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موهبة رياضة برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

رسمياً.. نجم ريال مدريد لن يلحق بنهائي السوبر الإسباني

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. حسام حسن يستقيل من تدريب سموحة

منذ أقل من ساعتين

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

انخفاض حاد في سعر الدولار بالبنوك اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يربك جماهير الزمالك قبل مباراة زيسكو بهذا التصريح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن أزمة كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

أول خطوة رسمية من الزمالك لاستعادة نجمه

منذ ساعتين و 47 دقيقة

خاص| الأهلي يكلف أمير توفيق بالتعاقد مع تشونجا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة الصورة المتداولة لـ نانسي عجرم وزجها مع القتيل

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يقدم عرضا رسميا لخطف موهبة برازيلية جديدة

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فلورنتينو بيريز يفاجئ بعثة ريال مدريد في السعودية

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يومين

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:01 م

أول رد من اتحاد الكرة على سخرية محمد صلاح

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

02:31 م

خاص.. حسام حسن يستقيل من تدريب سموحة

05:54 م

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن أزمة كهربا

04:27 م

خاص| الأهلي يكلف أمير توفيق بالتعاقد مع تشونجا (فيديو)

03:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status