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هل أرسل الله رسلا للجن؟.. خالد الجندي يجيب (فيديو)

الخميس 09/يناير/2020 - 07:12 م
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خالد الجندي
خالد الجندي
أمنية فوزي
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يشترط أن يكون المرسل من الله إنسيًا أو جنيًا، متابعًا: "النحل والحشرات والديدان والذباب أمم، ويرسل الله لهم نذيرًا".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الخميس، أن هناك اختلاف بين العلماء حول هل يكون النذير من نفس نوع الأمة أم لا، لافتًا إلى أن هناك رسل من الجن أيضًا.

في حين قال الشيخ كمال يوسف، الداعية الإسلامي، خلال حواره مع برنامج "لعلهم يفقهون"، إن هناك رسل ليسوا من البشر، متابعًا: "هناك رسل من الله للناس وليست من البشر".

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