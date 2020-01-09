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الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

الخميس 09/يناير/2020 - 07:11 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة من الطقس السيىء، حيث تستمر تلك الموجة حتى غدًا الجمعة، نافيا ما تردد بشأن أن طقس الغد سيكون أكثر برودة من اليوم، موضحا أن طقس الغد سيكون مشابه لطقس اليوم.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الطقس سيتحسن اعتبارًا من يوم السبت، حيث ستهدأ سرعة الرياح، وتنحصر فرص سقوط الأمطار، وستعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.

وحذر مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، من القيادة السريعة على الطرق خاصة في ظل تساقط الأمطار، وسوء الأحوال الجوية، منوها بأن النصف الثاني من الأسبوع القادم ستكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية.
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