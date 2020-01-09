بعد انفصالها عن طارق العريان.. أصالة تطرح أحدث أغنية"شامخ"

طرحت الفنانة أصالة أحدث كليباتها لأغنية شامخ عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.



شامخ” أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد علي، وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.



جدير بالذكر أن أصالة كانت قد أعلنت عن إنفصالها عن طارق العريان بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.



وعلقت قائلة: صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيًّا عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى".