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الرئيس الأمريكي: لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً

الخميس 09/يناير/2020 - 06:59 م
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ترامب
ترامب
الفجر
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها مساء اليوم الخميس، إن "الاتفاق النووي منح إيران أموالاً كبيرة واستخدموها في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وإن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا"، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وقد نفذ الحرس الثوري الإيراني موجتين من الهجمات الصاروخية، يوم أمس الاربعاء، ضد المنشآت العسكرية التابعة لقوات التحالف الدولي في العراق.

وفي غضون ذلك، قال الجيش العراقي: إنه لم تسجل أي خسائر في صفوف قوات البلاد بعد 22 قذيفة أطلقتها إيران على قواعد التحالف الدولي.

ووفقًا لبيان صادر عن الجيش العراقي، فقد استهدف 17 صاروخًا قاعدة عين الأسد الجوية، بينما سقطت 5 صواريخ أخرى على مقر التحالف في مدينة أربيل.

وقال الرئيس الأمريكي، رداً على قصف إيران على العراق: "كل شيء على ما يرام، وأن هناك صواريخ أطلقت على قاعدتين عسكريتين في العراق".

وأضاف ترامب، في تغريدة له على "تويتر"، أن جيشنا هو الأقوى وسيصل لأي مكان في العالم وأن الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الآن.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن إيران قد أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على قوات التحالف في العراق، بحسب "رويترز".

وبدأت القوات الأمريكية، اليوم الأربعاء، دوريات في محيط القواعد العسكرية التي تضم عناصر الجيش الأمريكي بالعراق، وكانت الطائرات المروحية الهجومية، تدور حول قواعد تضم قوات أمريكية في العراق، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وبحسب شبكة "سي إن إن"، أن الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على القواعد العسكرية التي تضم قوات التحالف الدولي بالعراق.

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الكلمات المفتاحية

سلاح نووي ترامب الرئيس الأمريكي إيران

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