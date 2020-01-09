الجيش الليبي: مستمرون في القضاء على الإرهاب رغم دعوات أردوغان

عقب اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، على حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ما أسماه دعوة وقف القتال، معقبا: "نحن مستمرون إلى النهاية".



وأشار "المسماري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنهم أكدوا في أكثر من بيان منذ 2014 وحتى الآن أن هدفهم هو القضاء على الإرهاب في ليبيا والميليشيات المسلحة، مضيفا أن تركيا منذ توقيعها الاتفاقية العسكرية والأمنية مع حكومة الوفاق وهى كل يوم في تراجع إلى الخلف.



وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن تصريحات تركيا متضاربة، وهم الآن يبحثون عن الجلوس حول طاولة المفاوضات للحفاظ على بعض آمالهم، وحتى لا يخسروا طموحاتهم.

