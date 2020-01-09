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بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر اليوم 9-1-2020 في كأس السوبر الأسباني Sport Hd 1

الخميس 09/يناير/2020 - 06:57 م
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مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد
مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد
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مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر اليوم 9-1-2020 في كأس السوبر الأسباني
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موعد مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : كأس السوبر الأسباني
القنوات : السعودية الرياضية 1
المعلق : فهد العتيبي وبلال علام
الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية
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