بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر اليوم 9-1-2020 في كأس السوبر الأسباني Sport Hd 1

مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر اليوم 9-1-2020 في كأس السوبر الأسباني

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موعد مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : كأس السوبر الأسباني

القنوات : السعودية الرياضية 1

المعلق : فهد العتيبي وبلال علام

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية