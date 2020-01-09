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تعرّف على مباريات الجولة الخامسة للقسم الرابع في المنيا

الخميس 09/يناير/2020 - 06:58 م
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بوابة الفجر
سالم خليل
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تنطلق الجمعة في الثانية والنصف عصرا، منافسات الأسبوع الخامس لمسابقة دوري القسم الرابع لمجموعه محافظة المنيا للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

في المباراة الأولي، يحل فريق مركز شباب العدوه ضيفا، علي فريق ديرمواس، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب ديرمواس.

وفي المباراه الثانية، وديربي مغاغه يلعب فريق مركز شباب مغاغه، مع فريق نادي مغاغه، في اللقاء الذي سيشهده ملعب مركز شباب مغاغه.

وفي المباراه الثالثة، يواجه فريق مركز شباب مطاي، فريق مركز شباب البرجاية، في المباراه التي سيحتضنها ملعب مطاي، ويذكر أن فريق نادي سمالوط باي في هذه الجوله

والجدير بالذكر أيضا، أن هذه المجموعة تضم سبعة أنديه تابعه لمحافظه المنيا، وهم نادي مغاغه، مركز شباب مغاغه، نادي سمالوط، مركز شباب البرجاية، مركز شباب العدوه، نادي ديرمواس، مركز شباب مطاي.

مباريات الجولة الثالثة

- نادي ديرمواس × مركز شباب العدوه
- مركز شباب مغاغه × نادي مغاغه
- مركز شباب مطاي × مركز شباب البرجاية

ترتيب دوري القسم الرابع

1- مركز شباب العدوه 7 نقاط
2- نادى مغاغه 7 نقاط
3- مركز شباب مغاغه 6 نقاط
4- مركز شباب مطاي 6 نقاط
5- نادي ديراموس 4 نقاط
6- نادي سمالوط 4 نقاط
7- مركز شباب البرجاية بلا نقاط

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