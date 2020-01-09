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عاجل.. خروج جثمان والد الفنان إيهاب توفيق من المشرحة

الخميس 09/يناير/2020 - 06:03 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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خرج منذ قليل، جثمان والد الفنان إيهاب توفيق الحاج أحمد من مشرحة مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر وذلك بعد إنهاء كافة التصاريح وتغسيلة إستعدادًا لصلاة الجنازة التي من المقرر أن تقام بعد صلاة العشاء بمسجد السلام بمدينة.


وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أنه من المقرر إقامة عزاء الحاج أحمد والد النجم إيهاب توفيق يوم الأحد القادم بمسجد المشير طنطاوي قاعة الصفا.


وكان أول الحاضرين الفنان مصطفى كامل والفنان حميد الشاعري لمشرحة مستشفى التأمين بمدينة نصر لمساندة الفنان إيهاب توفيق والتواجد بجانبه.

واستلم أهل والد ايهاب توفيق التصريحات الخاصة بالدفن ومن المقرر أن يبدوا تغسيله الان لإقامة صلاة الجنازة.
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