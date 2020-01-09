«اونلاين» مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت الجديد barcelona رابط مباشر برشلونة messi

يلا شوت حصري يترقب الجميع في مختلف أنحاء العالم الحدث الأشهر والمُنتظر بقوة، وهو كأس السوبر الإسباني والذي سيُقام لأول مرة في التاريخ في ملاعب المملكة العربية السعودية، ليس هذا وفقط، بل سيتغير نظام البطولة هذا العام، ليشارك في السوبر 4 فرق بدلا من فريقين كما كان قبل ذلك، والفرق الأربعة المشاركة هم ” ريال مدريد – برشلونة – أتليتكو مدريد – فالينسيا”، حيث سيلعب ريال مدريد مع فالينسيا، والفائز من هذه المباراة سيلتقي مع الفائز من مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد، لذا فالجميع يتأهب لكلاسيكو مُحتمل، في حال فاز الريال وفاز برشلونة، فسنشاهد كلاسيكو إسباني على أرض عربية، سيكون كلاسيكو تاريخي بكل المعايير.





موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد والقنوات الناقلة في السوبر الإسباني 2020

ويتأهب استاد الجوهرة المشعة ويتزين ليستضيف قمة إسبانية من العيار الثقيل بين برشلونة وأتليتكو مدريد في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، وستكون المباراة غدا الخميس والموافق 9 يناير2020.





المباراة ستكون في التاسعة مساءا “21:00” بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا “22:00” بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءا “23:00” بتوقيت دبي.





أما عن القنوات الناقلة للمباراة، فالسعودية الرياضية هي الناقل الوحيد والرسمي لبطولة السوبر الإسباني، لذا فترقبوا مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد مباشرة وحصريا عبر قناتي “السعودية الرياضية 1 و 3 – ksa sports 1,2HD”، والتعليق سيكون لفارس عوض وفهد العتيبي.





أتليتكو يسعى لتحقيق المفائجة .. وفالفيريدي يريد مصالحة الجمهور

ويسعى أتليتكو مدريد بقيادة المدرب دييجو سيميوني أن يحقق مفاجئة قوية ويفوز على برشلونة ويصل للمباراة النهائية، فهو يملك قائمة مميزة من اللاعبين، والمدرب الأرجنتيني سيميوني سيحفز لاعبيه بقوة لينافسوا على البطولة وتحقيقها، فهو يعلم جيدا أن هذا وقته ليستغل حالة الكبيرين برشلونة وريال مدريد.





أما فالفيردي فهو يريد هذه البطولة، ليس من أجله، بل من أجل مصالحة الجماهير التي تنادي برحيله عن البرسا في أقرب وقت ممكن، هو سيعتمد على ميسي ورفاقه ليحققوا هذه البطولة، ويعيدوا البسمة على وجوه مشجعي كاتلونيا.



