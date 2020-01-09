"الملك سلمان" يدعو الرئيس التونسي لزيارة المملكة





بعث ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، رسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، وجدد له فيها التهاني باسم شعب وحكومة المملكة بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وبما تحقق لتونس من استقرار سياسي.





وتضمنّت الرسالة دعوة موجّهة من الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الرئيس التونسي، لزيارة المملكة العربية السعودية، لمزيد من التعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.





وجاء ذلك، خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت سابق من اليوم، في قصر قرطاج، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، برفقة وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.





وبحسب الرئاسة التونسية، فإن اللقاء تطرق إلى متانة العلاقات بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية ومزيد تطويرها في كل المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.



