Advertisements
Advertisements
Advertisements

الخيارية يدعم صفوفه بضم لاعب منية النصر

الخميس 09/يناير/2020 - 05:58 م
Advertisements
مظاليم
مظاليم
زياد مأمون
Advertisements
استطاع نادي الخيارية متصدر دوري القسم الرابع، بالدقهلية، الحصول على توقيع اللاعب، عبد الرحمن صالح لاعب خط وسط فريق منية النصر لموسم ونصف.

ويعد اللاعب عبد الرحمن صالح لاعب سابق في صفوف الشال والمنشية ومنية النصر.

كما انضم صالح من قبل لفريق فريق ميجاسبورت حيث يتميز اللاعب المهارة والموهبة العالية، ما جعله محط أنظار أندية عديدة من ضمنها نادي الخيارية أحد الأندية المدعمة ماديا بقوة خلال هذا العام والذي يتولى تدريبه حسن حسين أحد المدربين الشباب والذي استطاع حصد ١٦ نقطه خلال ٦مباريات في الموسم الحالي.

وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام لفريقة الجديد، مؤكدا على إحترامه لفريق منية النصر، لكنه رحل للخلافات في وجهات النظر.

كما صرح المدير الفني حسن حسين أن فريق الخيارية يمتلك عناصر قادرة على اللعب للدوري الممتاز حيث أن متوسط الأعمار ٢٥ سنة، وينقص بعض اللاعبين الخبرة فقط.

وتحدث عن انتقال عبد الرحمن صالح مضيفا أن اللاعب يقدم عروض ممتازة وتمت متابعته لفترة طويلة، قبل إتمام التعاقد معه، مشيراً إلى أن اللاعب سيكون إضافة كبيرة للكرة المصرية في السنوات المقبلة.

Advertisements

أخبار تهمك

حقيقة الصورة المتداولة لـ نانسي عجرم وزجها مع القتيل

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يبحث عن عرض سعودي للرحيل في يناير

منذ ساعتين و 38 دقيقة

انخفاض حاد في سعر الدولار بالبنوك اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. حارس الزمالك يخطط للهروب

منذ حوالي 15 ساعة

أول خطوة رسمية من الزمالك لاستعادة نجمه

منذ ساعة و 17 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2020.. وتراجع في سعر المعدن الأصفر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم الفراعنة يصدم إدارة الزمالك

منذ يومين

خاص.. حسام حسن يستقيل من تدريب سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

خاص| الأهلي يكلف أمير توفيق بالتعاقد مع تشونجا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"جوميز" أسوان يوقع للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يربك جماهير الزمالك قبل مباراة زيسكو بهذا التصريح

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل نجمي الفريق في يناير

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب تأخير صلاة الجنازة على والد إيهاب توفيق

منذ حوالي 3 ساعات

رسمياً.. نجم ريال مدريد لن يلحق بنهائي السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن أزمة كهربا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:54 م

خاص.. حسام حسن يستقيل من تدريب سموحة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن أزمة كهربا

04:27 م

الأهلي يقترب من صفقة علي سوي بـ1.5 مليون دولار

02:31 م

خاص| الأهلي يكلف أمير توفيق بالتعاقد مع تشونجا (فيديو)

03:19 م

انخفاض حاد في سعر الدولار بالبنوك اليوم

03:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status