الخيارية يدعم صفوفه بضم لاعب منية النصر

استطاع نادي الخيارية متصدر دوري القسم الرابع، بالدقهلية، الحصول على توقيع اللاعب، عبد الرحمن صالح لاعب خط وسط فريق منية النصر لموسم ونصف.



ويعد اللاعب عبد الرحمن صالح لاعب سابق في صفوف الشال والمنشية ومنية النصر.



كما انضم صالح من قبل لفريق فريق ميجاسبورت حيث يتميز اللاعب المهارة والموهبة العالية، ما جعله محط أنظار أندية عديدة من ضمنها نادي الخيارية أحد الأندية المدعمة ماديا بقوة خلال هذا العام والذي يتولى تدريبه حسن حسين أحد المدربين الشباب والذي استطاع حصد ١٦ نقطه خلال ٦مباريات في الموسم الحالي.



وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام لفريقة الجديد، مؤكدا على إحترامه لفريق منية النصر، لكنه رحل للخلافات في وجهات النظر.



كما صرح المدير الفني حسن حسين أن فريق الخيارية يمتلك عناصر قادرة على اللعب للدوري الممتاز حيث أن متوسط الأعمار ٢٥ سنة، وينقص بعض اللاعبين الخبرة فقط.



وتحدث عن انتقال عبد الرحمن صالح مضيفا أن اللاعب يقدم عروض ممتازة وتمت متابعته لفترة طويلة، قبل إتمام التعاقد معه، مشيراً إلى أن اللاعب سيكون إضافة كبيرة للكرة المصرية في السنوات المقبلة.



