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مروة ناجي تساند إيهاب توفيق في وفاة والده (صور)

الخميس 09/يناير/2020 - 06:11 م
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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نعت المطربة مروة ناجي، وفاة والد المطرب إيهاب توفيق، وساندته نتيجة نشوب حريق في فيلته بمنطقة مدينه نصر أدت إلى مصرعه.

ونشرت مروة ناجي، في مساندتها للمطرب إيهاب توفيق، في وفاة والده مجموعة من الصور مع تعليق منها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت "ناجي" في مساندتها لإيهاب توفيق قائلة: "بكل الحزن والأسى أنعى والد أخويا وصديقى الغالى ايهاب توفيق...اللهم ارفع درجته واغفر لنا وله يالله وأفسح له فى قبره ونور له فيه... انا لله وإنا إليه راجعون".

وتفاعل الجمهور المتابع لها مع عدد كبير من التعليقات مقدمين للمطرب إيهاب توفيق، مواساتهم وتعازيهم في مصابه الأليم بعد مصرع والده.

وفي سياق منفصل كانت مصادر من مديرية أمن الدولة، أكدت بأن المعاينة الأولى للحريق، أكدت حدوث ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية أدت إلى نشوب حريق.

وقامت الحماية المدنية بالدفع بثمانية سيارات بعد وصولهم بلاغًا يفيد بنشوب حريق في فيلا والد المطرب إيهاب توفيق بمنطقة مدينة نصر.

وقدم عدد كبير من نجوم الفن التعازي للمطرب إيهاب توفيق، في مصرع والده نتيجة نشوب حريق في فيلته، مع حزنهم الشديد وذلك عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وقال أحد العاملين بالفيلا المقيم فيها والد المطرب إيهاب توفيق، بأن نشوب الحريق بدأ في دفاية بالطايق الأول منها ولم يستطع أحد السيطرة عليها من المتواجدين حتى أصيب بإختناق أدت إلى مصرعه.
مروة ناجي تساند إيهاب توفيق في وفاة والده (صور)
مروة ناجي تساند إيهاب توفيق في وفاة والده (صور)
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