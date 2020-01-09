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خاص.. حسام حسن يستقيل من تدريب سموحة

الخميس 09/يناير/2020 - 05:54 م
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حسام حسن
حسام حسن
أنس عبد الغني
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تقدم حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة باستقالته من تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

وعلم "الفجر الرياضي" من مصادر خاصة أن التوأم اعتذر عن استكمال المهمة عقب خسارة الفريق أمام وادي دجلة بثلاثية مقابل هدفين وذلك نظرا للظروف الخاصة بالفريق.

 

وأضاف المصدر أن فرج عامر رفض استقالة التوأم إلا أن إصرارهم على عدم استكمال المهمة دفع الطرفان على الاتفاق أن تكون مباراة حرس الحدود الأخيرة للجهاز الفني ، حتى يتمكن مجلس إدارة سموحة الاتفاق مع جهاز فني جديد يقود الفريق نظرا لضيق الوقت.

 

من جانبه، قدم حسام حسن الشكر لمجلس إدارة سموحة على رأسهم رئيس النادي فرج عامر خلال خلال قيادته الفريق في الفترة الماضية.

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رياضة حسام حسن الاخبار الرياضية استقالة حسام حسن اخبار الرياضة

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