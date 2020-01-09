الزعاق: انخفاض درجات الحرارة مع موجة صقيع على بعض مناطق بالمملكة





توقع الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، مساء اليوم الخميس، انخفاض درجات الحرارة خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع.





وقال الدكتور خالد الزعاق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": خلال إجازة نهاية الأسبوع.. انخفاض لدرجات الحرارة مع موجة صقيع محمولة عبر رياح شمالية (صلفه) تبدأ الليلة على المنطقة الشمالية، وغدًا الى الشمالية الشرقية، وتتزحزح إلى الوسطى وأجزاء من الغربية بشكل متدرج من يوم السبت.





وأضاف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك : نعيش أثار موجة الصقيع تلك، الأسبوع المقبل.. وتتزامن الموجة مع دخول موسم "الشبط"، يوم السبت القادم.





وقال الزعاق في تغريدة أخرى: يتبقى يومان على انتهاء "مربعانية" الشتاء، ودخول موسم "الشبط".. السبت أول أيامه وبرودته محشوة في هوائه، متقلب الاتجاه، فالعراء بارد والذرا دافئ.





وموسم الشّبط يخلف مربعانيّة الشتاء مباشرةً، ويطلق عليهما معًا اسم "الستيّنيّة"؛ إذ تبلغ عدد أيّام المربعانيّة أربعين يومًا، والشّبط ستّة وعشرين يومًا، ويعود سبب تسمية "الشّبط" بهذا الاسم لوقوعه في شهر فبراير، وهو الشّهر الثّاني من أشهر السّنة الميلاديّة.





ويبدأ موسم الشّبط في الخامس عشر من يناير، ويستمر لمدّة ستّة وعشرين يومًا تتميّز بالبرودة الشّديدة، التي تزرق بسببها الأطراف؛ لذلك كان يُطلق على هذا الموسم في الخليج اسم برد "الأزيريق"، ومن علامات هذا الموسم أيضًا الرّياح العاصفة المتذبذبة، التي تثور حينًا وتهدأ حينًا آخر ولا تستقر على جهة معيّنة.



