المملكة تشجب وتدين الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة العربية السعودية تشجب وتدين الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية، وجددت دعوتها لضبط النفس من قبل الأطراف كافة والحرص على عدم التصعيد في العراق.

وأصدرت الخارجية السعودية بيانا الخميس، جاء فيه :" في إطار متابعة المملكة العربية السعودية لمجريات الأحداث في العراق والتي سبق أن أصدرت المملكة بيانات حولها، وما حصل من تطورات تمثلت في قيام إيران باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين تتواجد فيها قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، فإن المملكة إذ تشجب هذه الاعتداءات وتدين انتهاكها للسيادة العراقية.

وأضاف البيان :أن " المملكة العربية السعودية تدعو مجدداً إلى ضرورة ضبط النفس من كافة الأطراف ، والحرص على عدم التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار العراق والمنطقة".

جاء ذلك عقب مهاجمة طهران بصواريخ باليستية قاعدتين عسكريتين يتمركز فيهما جنود أمريكيون؛ ردا على مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان، فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية لا تزال محدودة.