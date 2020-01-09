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السعودية تدعو قيس سعيّد إلى زيارة المملكة

الخميس 09/يناير/2020 - 05:33 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الخميس 9 جانفي 2020 بقصر قرطاج وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مرفوقا بوزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.

وتلقّى رئيس الجمهورية بالمناسبة رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جدّد له فيها التهاني باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية بمناسبة الفوز في الانتخابات الرئاسية، وبما تحقق لتونس من استقرار سياسي.

وتضمنّت الرسالة دعوة موجّهة من خادم الحرمين الشريفين إلى رئيس الجمهورية، لزيارة المملكة العربية السعودية لمزيد تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتمّ التطرق خلال هذا اللقاء إلى متانة العلاقات بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية ومزيد تطويرها في كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.
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