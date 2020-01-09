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في لقاء نادر له.. والد إيهاب توفيق يكشف عن سبب خجله الدائم (فيديو)

الخميس 09/يناير/2020 - 05:56 م
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والد إيهاب توفيق
والد إيهاب توفيق
لمياء علي
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لقي والد الفنان إيهاب توفيق، مصرعه وذلك بعد اشتعال حريق في الفيلا الخاصة به، الذي أدى إلى وفاته على الفور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقاء نادر لوالد إيهاب توفيق وهو يتحدث فيه عن إعجابه بأغنيات نجله وتشجيعه له وأوضح أن إيهاب يتسم بالخجل دائمًا ولكن بعد ظهوره بالحفلات وبعد شهرته بدأ يتغلب على خجله.

كما قال إن ملابس إيهاب توفيق جيدة وليست مثل باقي الشباب الذي يرتدي السلاسل والخواتم وغيرها من التقاليع واصفًا إياه بكلمة "إيهاب راجل في لبسه".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد قليل فور الانتهاء من إجراءات تسلم جثته من المشرحة، وقد توجه حميد الشاعري ومصطفى كامل إلى
 مشرحة مستشفى التأمين بمدينة نصر لمساندة إيهاب توفيق في محنته.


   



وكان قد نشر أحد جيران والد المطرب إيهاب توفيق، الذي لقي مصرعه اليوم الخميس في منطقة مدينة نصر، فيديو للحظة اشتعال النيران بالفيلا التي يُقيم فيها، ومحاولة إطفائها، حتى وصلت الحماية المدنية.

وظهر بالفيديو، اشتعال النيران في الطابق العلوي من الفيلا، والتهام جدارن المبنى، حتى وصلت 8 سيارات إطفاء.

وكانت المصادر في مديرية أمن الدولة، أكدت أن المعاينة الأولى للحريق، تؤكد اندلاعه نتيجة ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية.
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