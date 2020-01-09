تعليق رسمي من الإنتر على التعاقد مع فيدال

علق ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان على التعاقد مع فيدال لاعب وسط فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.









وقال ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان في تصريحاته اليوم: أرتورو فيدال أحد أهدافنا في يناير ومن الطبيعي أن نواجه صعوبات في إغلاق الصفقة.









وارتبط فيدال بالرحيل عن برشلونة بعد تويتر علاقته مع النادي في ظل رفعه دعوة قضائية ضد البرسا للمطالبة بمستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضي.







