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بروسيا دورتموند يهدد مستقبل حكيمي مع ريال مدريد

الخميس 09/يناير/2020 - 05:40 م
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اشرف حكيمي
اشرف حكيمي
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن هناك استعداد من المغربي أشرف حكيمي نجم بروسيا دورتموند الألماني والمعار من ريال مدريد الإسباني للعودة بعد أشهر إلى ناديه الأصلي ريال مدريد بعد تواجده مع أسود الفيستفاليا على سبيل الإعارة منذ صيف 2018.

 

وأفادت شبكة سكاي سبورت البريطانية بأن موقف ريال مدريد من اللاعب مجهول حتى الآن وهل هناك نية للإعتماد عليه في الموسم القادم أم سيكون هناك قرار ببيعه، حيث ترغب عدة أندية كبيرة في ضمه.

 

وأكدت الشبكة البريطانية وجود اتفاق بين ريال وبروسيا دورتموند يمنح النادي الألماني أحقيته بالتعاقد مع حكيمي وسيكون أول من يعرف إذا كان النادي الملكي سيبيع اللاعب.

 

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن حكيمي البالغ من العمر 21 عاماً كان قد قدم آداءً مميزاً ورائعا مع بروسيا دورتموند، حيث يستطيع اللعب في أماكن كثيرة وله تأثير كبير على الفريق.

 

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