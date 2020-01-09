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خارجية كندا تطالب مشاركة إيران في تحقيق تحطم الطائرة الأوكرانية

الخميس 09/يناير/2020 - 05:28 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أجرى وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامباين، اليوم الخميس، اتصالا نادرا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف للتشديد على رغبة بلاده في التحقيق في تحطم طائرة للخطوط الأوكرانية أمس الأربعاء.

وشدد وزير خارجية كندا، حسب البيان، على الحاجة إلى سرعة السماح لمسؤولين كنديين بدخول إيران لتقديم خدمات قنصلية والمساعدة في تحديد هوية الضحايا والمشاركة في التحقيق في التحطم.

وأضاف: "لدى كندا والكنديين أسئلة كثيرة ستحتاج إلى الإجابة عنها".

وتحدث الوزيران في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء لكن البيان صدر اليوم الخميس. ولا ترتبط كندا بعلاقات دبلوماسية مع إيران منذ 2012.

كان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قد أكد الأربعاء، أنه حكومته ستخاطب شركاء دوليين لضمان التحقيق بتعمق في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في إيران.

وفجر اليوم، تحطمت طائرة الركاب الأوكرانية في إيران، وأدت إلى مصرع 176 شخصا، وأعلنت طهران أن الحادث ناتج عن عطل فني، الأمر الذي دفع أوكرانيا إلى رفض التسرع من جانب طهران في الاستنتاجات حول أسباب حادث تحطم طائرتها.


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الكلمات المفتاحية

طائرة ركاب أوكرانية الخطوط الأوكرانية التحقيق إيران

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