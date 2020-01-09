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مفاجأة في تشكيلة الزمالك أمام زيسكو

الخميس 09/يناير/2020 - 05:23 م
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بوابة الفجر
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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، خوض مباراته المقبلة أمام ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، غدًا الجمعة، بالقوة الضاربة للقلعة البيضاء.


ويحاول الزمالك التقدم خطوة مهمة نحو بلوغ دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، عندما يستضيف زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لدور المجموعات.


واستقر مدرب الأبيض على الدفع بمهاجمه مصطفى محمد من البداية بدلًا من عمر السعيد مع عودة التونسي فرجاني سايسي وطارق حامد لضبط إيقاع خط الوسط والاعتماد على محمود علاء في قلب الدفاع.


كما قرر كارتيرون الاعتماد على حارسه الثاني محمد أبو جبل بدلا من محمد عواد الغاضب من جلوسه بديلا.


ووصف المدرب الفرنسي مواجهة زيسكو بأنها "مفتاح التأهل" لدور الثمانية ولا بديل عن الفوز بنتيجتها.


وأضاف بتصريحات للموقع الرسمي لناديه "مواجهة زيسكو صعبة للغاية لذلك قررنا إراحة بعض العناصر الأساسية أمام طنطا في المباراة الأخيرة بالدوري المحلي لاستعادة كامل لياقتهم البدنية. نسعى للفوز فقط".


ويملك الزمالك 4 نقاط من 3 مباريات يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة متأخرًا بفارق 3 نقاط عن مازيمبي الكونغولي.


بينما يملك زيسكو نقطتين في المركز الثالث متقدمًا بفارق الأهداف عن أول أغسطس الأنجولي صاحب المركز الرابع.

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